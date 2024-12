Dirk Rossmann investiert in Aurubis: Chancen trotz Skandalen und Wandel! Dirk Rossmann, der Drogeriekönig, hat sich als Investor an der Börse einen Namen gemacht und hält derzeit 17% der Anteile am Kupferproduzenten Aurubis. Rossmann erwartet, dass die Aurubis-Aktie aufgrund von Unregelmäßigkeiten, Diebstahl und Betrug …