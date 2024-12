DWS-Aktien auf Rekordkurs: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro an!

Am Dienstag erreichten die Aktien der DWS erstmals seit Juni wieder einen Kurs von über 42 Euro. Im Juni hatte das Unternehmen neben der regulären Ausschüttung eine hohe Sonderdividende gezahlt, was den Kurs damals ankurbelte. Analystin Angeliki Bairaktari von JPMorgan hat die DWS in ihrem aktuellen Branchenausblick für 2025 zum Favoriten unter den klassischen Vermögensverwaltern ernannt. Sie hebt hervor, dass passive Investments, in denen die DWS international führend ist, eine entscheidende Rolle spielen. Bairaktari hat das Kursziel für die DWS-Aktien von 42,60 Euro auf 48 Euro angehoben und sieht Potenzial für neue Kursrekorde.

Die US-Bank JPMorgan hat die DWS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hinweist. Trotz der Verbesserung des Umfelds für traditionelle Vermögensverwalter bleibt die Marktsituation herausfordernd. Bairaktari betont, dass passive Investments im aktuellen Marktumfeld besonders gefragt sind, was die DWS in ihrer Vergleichsgruppe hervorhebt.