Energiekontor AG: 20 Mio. Euro Anleihe für grüne Projekte – Jetzt investieren!

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 10. Dezember 2024 die Emission einer nachhaltigen Unternehmensanleihe in Höhe von 20 Millionen Euro angekündigt. Diese Anleihe richtet sich sowohl an institutionelle als auch an private Anleger und kann bis Ende Januar 2025 gezeichnet werden. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren bereits 75 Prozent des Anleihevolumens platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen jährlichen Zinssatz von 5,25 Prozent.

Die Entscheidung zur Emission dieser Anleihe erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden Anteils erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch, der mittlerweile über 50 Prozent beträgt. Die Anleihe wurde zudem mit dem ECOreporter-Siegel ausgezeichnet, das für nachhaltige Geldanlagen steht. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 3.000 Euro, und eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.