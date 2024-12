Delivery Hero-Aktien stürzen ab: Talabat-IPO enttäuscht Anleger massiv!

Zu Beginn des Handels sah es zunächst vielversprechend aus: Talabat konnte an ihrem ersten Handelstag einen Anstieg von bis zu 7,5 Prozent verzeichnen, was auch die Aktien von Delivery Hero vorbörslich ankurbelte. Doch die Situation kippte schnell, als Talabat die Gewinne nicht halten konnte und schließlich mit einem Verlust von fast 7 Prozent aus dem Handel ging. Diese Entwicklung hatte unmittelbare negative Auswirkungen auf die Muttergesellschaft Delivery Hero, deren Aktien ebenfalls unter Druck gerieten.

Am Dienstag erlebten die Aktien von Delivery Hero einen signifikanten Rückgang, der eng mit dem enttäuschenden Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat verknüpft ist. Zur Mittagszeit fiel der Kurs der Delivery Hero-Aktien um 11,5 Prozent auf 31,50 Euro. Der Börsengang von Talabat, der an der Dubai Financial Market stattfand, erwies sich als Flop, da der Kurs der Talabat-Aktie im Handelsverlauf unter den Angebotspreis von 1,60 Dirham (ca. 0,38 Euro) fiel und letztlich mit einem Abschlag von fast 7 Prozent schloss.

Der Börsengang von Talabat war als bedeutendes Ereignis im Nahen Osten angekündigt worden, da er als der größte Technologie-IPO des Jahres 2024 in der Region gilt. Delivery Hero hatte durch den Verkauf von 20 Prozent der Anteile an Talabat rund zwei Milliarden Euro eingenommen. Ursprünglich war geplant, nur 15 Prozent anzubieten, doch aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Angebot aufgestockt. Talabat ist in mehreren Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas aktiv und verzeichnete im Jahr 2023 einen Bruttowarenwert von über fünf Milliarden Euro, mit einem Anstieg von mehr als 20 Prozent im ersten Halbjahr 2024.

Die negative Marktreaktion auf den Börsengang von Talabat könnte auf die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweisen, insbesondere in einem wettbewerbsintensiven Markt. Analysten und Investoren werden nun genau beobachten, wie sich die Situation für Talabat und Delivery Hero in den kommenden Wochen entwickeln wird. Der Rückgang der Aktien von Delivery Hero spiegelt nicht nur die unmittelbaren Auswirkungen des IPO wider, sondern auch die allgemeine Marktstimmung gegenüber Technologieunternehmen in der Region.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 31,09EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.