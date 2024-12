450 Arbeitsplätze weg: Heidelberger Druckmaschinen senkt Personalkosten drastisch!

Heidelberger Druckmaschinen AG plant, in den nächsten drei Geschäftsjahren die Personalkosten am Standort Wiesloch-Walldorf erheblich zu senken. Geplant ist ein sozialverträglicher Abbau von etwa 450 Arbeitsplätzen, was zu einer Einsparung von über 100 Millionen Euro führen soll. Der SDax-Konzern hat dies in einer Mitteilung bekannt gegeben und betont, dass die Maßnahmen sowohl die Produktion als auch die Verwaltung und Führung betreffen werden. Aktuell belaufen sich die Personalkosten auf rund 800 Millionen Euro pro Jahr, was etwa einem Drittel des Umsatzes entspricht.

Die Einigung über den Zukunftsplan wurde in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und der IG Metall erzielt und gilt bis Ende 2028. Sie beinhaltet eine Standortgarantie für 3.500 Mitarbeitende sowie Investitionen in den Standort. Derzeit beschäftigt der Standort rund 4.000 Mitarbeiter. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 werden Sondereinflüsse in Höhe von etwa 30 Millionen Euro erwartet. Trotz der Einsparungen hat das Unternehmen sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt.