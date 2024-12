Nordex Group sichert ersten Windpark-Auftrag in Montenegro – 55 MW für die Zukunft!

Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group, äußerte sich stolz über die Auswahl des Unternehmens als Lieferant für dieses Projekt und betonte die Rolle der Nordex Group bei der Unterstützung von Erneuerbare-Energien-Projekten auf dem Balkan, nachdem bereits in Kroatien und Serbien erfolgreich Projekte realisiert wurden.

Die Nordex Group hat kürzlich ihren ersten Auftrag aus Montenegro erhalten, der den Bau eines Windparks mit einer Gesamtleistung von 55 MW umfasst. Der Auftrag wurde von der Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) erteilt, die acht Turbinen des Typs N163/6.X bestellt hat. Der Vertrag beinhaltet zudem einen Premium-Service für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 25 Jahren. Die Turbinen werden im Windpark Gvozd, nahe Nikšić, installiert und sollen im Frühjahr 2026 in Betrieb genommen werden. Mit dieser Installation wird der Windpark Gvozd voraussichtlich mehr als 30 % der derzeit in Montenegro installierten Windkraftkapazität ausmachen.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 6,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.200 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, die USA und Mexiko. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

Zusätzlich zu diesem Auftrag aus Montenegro hat die Nordex Group auch einen weiteren Auftrag aus der Ukraine erhalten. Hierbei handelt es sich um einen 40-MW-Windpark, der von Eco-Optima in der Nähe von Lwiw realisiert wird. Dieser Auftrag umfasst sieben Turbinen des Typs N163/5.X und ebenfalls Wartungsdienstleistungen. Eco-Optima ist ein bedeutender Akteur im Bereich erneuerbare Energien in der Westukraine und hat bereits mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt.

Insgesamt verdeutlichen diese Aufträge die wachsende Bedeutung der Nordex Group im Bereich der erneuerbaren Energien in Osteuropa und die Bemühungen des Unternehmens, zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit in diesen Regionen beizutragen.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 11,33EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.