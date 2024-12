Euro bleibt stabil: Abwarten auf EZB-Entscheidungen und US-Zinsen!

Der Euro hat in der ersten Hälfte der Woche eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, bewegt sich jedoch weiterhin in einer engen Handelsspanne zwischen 1,05 und 1,06 US-Dollar. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0557 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag entspricht. Im Verlauf des Tages fiel der Euro sogar zeitweise unter die Marke von 1,05 Dollar, bevor er sich bei 1,0528 US-Dollar im New Yorker Handel stabilisierte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0527 US-Dollar fest, was den Dollar bei 0,9499 Euro bewertete.

Die Märkte zeigen sich derzeit abwartend, da keine bedeutenden Konjunkturdaten auf dem Kalender stehen. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Donnerstag sowie auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der folgenden Woche. Die allgemeine Erwartung geht von einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone widerspiegelt.