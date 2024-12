Skandal um Hellofresh: Aktie stürzt nach Vorwürfen über Kinderarbeit ab!

Die Aktie von Hellofresh, dem bekannten Anbieter von Kochboxen, geriet am Montag aufgrund schwerwiegender Vorwürfe über Kinderarbeit in einer US-amerikanischen Produktionsstätte stark unter Druck. Der Kurs fiel im Laufe des Handels um fast 10 Prozent und schloss bei 11,835 Euro. Hintergrund der Vorwürfe ist eine Untersuchung des US-Arbeitsministeriums, das die Beschäftigung von Teenagern in einer Koch- und Verpackungsanlage in Aurora, Illinois, prüft. Diese Anlage gehört zu Factor75, einem Unternehmen, das Hellofresh 2020 übernommen hat.

Hellofresh wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass weder das Unternehmen noch Factor75 Minderjährige beschäftigt hätten. Die Vorwürfe richteten sich ausschließlich gegen eine Zeitarbeitsfirma, mit der Hellofresh nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Zusammenarbeit beendet hat. Das Unternehmen stellte klar, dass es keinerlei Form von Kinderarbeit toleriert und strenge Maßnahmen ergreift, um dies zu verhindern. Hellofresh beschäftigt in Nordamerika rund 10.000 Mitarbeiter und hat umfassende Protokolle sowie ein Ethik- und Compliance-Programm implementiert, um sicherzustellen, dass in seinen Einrichtungen keine Kinder arbeiten.