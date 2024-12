Borussia Dortmund: Abwehrkrise vor Champions-League-Duell mit Barcelona!

Borussia Dortmund sieht sich mit erheblichen personellen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in der Abwehr. Trainer Nuri Sahin bestätigte, dass Innenverteidiger Niklas Süle aufgrund einer schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen wird. Diese Verletzung ist besonders bitter, da Süle bereits in dieser Saison wegen einer Syndesmoseverletzung gefehlt hatte. Sahin äußerte sich besorgt über die Situation und betonte, wie wichtig Süle für die Mannschaft sei. Auch andere Schlüsselspieler wie Julian Brandt und Waldemar Anton stehen nicht zur Verfügung, was die Situation weiter verschärft.

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona warnte Sahin vor einer zu hohen Belastung für die verbleibenden Spieler. Er betonte, dass die Nationalspieler unter enormem Druck stehen, was durch die Vielzahl an Spielen und Reisen verstärkt wird. Sahin erklärte, dass der moderne Fußball deutlich intensiver ist als vor einigen Jahren, was die Verletzungsanfälligkeit erhöht. Trotz dieser Herausforderungen bleibt er optimistisch, dass die Mannschaft eine konkurrenzfähige Leistung zeigen kann.