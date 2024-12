3U HOLDING AG: GSC Research empfiehlt Kauf – Kursziel 2,90 Euro!

Die vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate 2024 sind durchwachsen, was dazu führte, dass die Unternehmensführung ihre Prognosen Ende Oktober anpassen musste. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich der Vorstand insgesamt zufrieden mit der bisherigen Entwicklung. Die Analysten von GSC Research haben ihre Ergebniserwartungen für die kommenden Jahre zurückgenommen, berücksichtigen jedoch nicht die potenziellen An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen sowie geplante Projekte im Bereich Erneuerbare Energien, die im Rahmen der „MISSION 2026+“ angestrebt werden.

Die GSC Research GmbH hat am 10. Dezember 2024 eine Analyse zur 3U HOLDING AG veröffentlicht, die sich auf die Neunmonatszahlen 2024 konzentriert. Die Empfehlung lautet „Kaufen“ mit einem Kursziel von 2,90 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate. Diese Einschätzung erfolgt vor dem Hintergrund einer operativen Abschwächung im dritten Quartal 2024, die auf anhaltende konjunkturelle Schwächen und eine vorübergehend reduzierte Stromproduktion im Rahmen eines Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf zurückzuführen ist.

Die 3U HOLDING AG positioniert sich strategisch gut in den Bereichen Digitalisierung, Erneuerbare Energien und E-Commerce, insbesondere in klimafreundlichen Technologien. Der Track Record des Managements ist bemerkenswert: Seit 2017 wurden bei einem Investitionsvolumen von 98 Millionen Euro ein Wert von 325 Millionen Euro und ein Nettomittelzufluss von 208 Millionen Euro realisiert. Zum Ende des Neunmonatszeitraums weist das Unternehmen eine Eigenkapitalquote von 73,5 Prozent, eine Barliquidität von 37,4 Millionen Euro und eine Netto-Cash-Position von 18,5 Millionen Euro auf, was eine solide finanzielle Basis darstellt.

Aktuell liegt der Börsenkurs bei 1,58 Euro, was zu einer Marktkapitalisierung von 58,2 Millionen Euro führt. Das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter beträgt 87,1 Millionen Euro, was einem Wert von 2,59 Euro je Aktie entspricht. Trotz der vorübergehenden Herausforderungen durch die Repowering-Maßnahme und die reduzierte Netto-Cash-Position bleibt die Empfehlung, die Aktie der 3U HOLDING AG zu kaufen, bestehen, da sie als unterbewertet gilt.

Die vollständige Analyse ist auf der Website von GSC Research verfügbar.

Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 1,597EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.