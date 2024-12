BMW optimistisch: Klimaziele 2024 im Blick – Führungswechsel steht an!

BMW-Vorstandschef Oliver Zipse äußerte sich optimistisch über die Einhaltung der Klimavorgaben für Neuwagen im kommenden Jahr. In einem Interview mit der Branchenzeitung "Automobilwoche" betonte er, dass das Unternehmen seit 2019 die Ziele für 2025 kennt und seine Modellpolitik entsprechend angepasst hat. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen der verkauften Neufahrzeuge in der EU müssen ab 2024 von 115,1 Gramm auf 93,6 Gramm pro Kilometer gesenkt werden, was einer Reduktion von 19 Prozent entspricht. Hersteller, die diese Vorgaben nicht einhalten, müssen mit Strafen rechnen.

Zipse wies darauf hin, dass die Reduzierung der CO2-Emissionen nicht nur durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen erreicht wird. Auch bei Verbrennungsmotoren werde an der Effizienz gearbeitet, indem alle Aspekte wie Bremsen, Antriebsstränge und Aerodynamik optimiert werden. Trotz der aktuellen Diskussionen über die E-Mobilität in Deutschland sieht Zipse diese nicht unter Druck. Er ist überzeugt, dass die Elektromobilität in den kommenden Jahren der stärkste Wachstumstreiber für BMW bleiben wird.