Alzchem Group: Erfolgreiche Aktienplatzierung stärkt Marktstellung und Liquidität!

Die Alzchem Group AG ist ein international tätiges Spezialchemieunternehmen, das in seinen Bereichen zu den Marktführern zählt. Das Unternehmen bietet Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung. Besonders interessante Wachstumsperspektiven sieht Alzchem in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft sowie in der Entwicklung von Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten, die zur Förderung eines gesunden Alterns beitragen können. Alzchem setzt zudem auf Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.

Am 10. Dezember 2024 haben die LIVIA Corporate Development SE und die HDI Vier CE GmbH die Alzchem Group AG darüber informiert, dass sie beabsichtigen, bis zu 250.000 Aktien der Alzchem Group im Rahmen einer Privatplatzierung zu veräußern. Diese Aktien entsprechen etwa 2,5 % des Grundkapitals des Unternehmens. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Streubesitz der Alzchem-Aktien zu erhöhen und somit die Liquidität der Aktie zu verbessern. M.M.Warburg & CO fungiert als Sole Bookrunner für die Privatplatzierung. Alzchem begrüßt diese Initiative ausdrücklich, da sie die Marktstellung des Unternehmens stärken soll.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests und Pharmarohstoffe, die auf weltweite Trends reagieren. Alzchem ist gut positioniert, um auf zukünftige Entwicklungen in der Chemiebranche zu reagieren und sieht sich als Vorreiter in einer umweltbewussten Zukunft. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland und Schweden sowie in Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erzielte Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Millionen Euro und ein EBITDA von etwa 81,4 Millionen Euro.

Am 11. Dezember 2024 wurde bekannt gegeben, dass die Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Diese Schritte unterstreichen die strategische Ausrichtung von Alzchem, den Marktanteil zu erhöhen und die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter zu festigen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 58,40EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.