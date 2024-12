Zalando übernimmt ABOUT YOU: Revolution im europäischen Mode-E-Commerce!

Am 11. Dezember 2024 gab die Zalando SE bekannt, dass sie eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung mit der ABOUT YOU Holding SE unterzeichnet hat. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, ein umfassendes E-Commerce-Ökosystem im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt zu schaffen. Zalando plant, ein öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU abzugeben, wobei ein Angebotspreis von 6,50 Euro pro Aktie vorgesehen ist. Dieser Preis stellt eine Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analysten dar und ist 107 % höher als der volumengewichtete 3-Monats-Durchschnittskurs der ABOUT YOU-Aktie.

Die Hauptaktionäre von ABOUT YOU, darunter die Otto Group und das Management, haben sich verpflichtet, ihre Anteile, die zusammen etwa 73 % des Unternehmens ausmachen, an Zalando zu verkaufen. Der Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen das Übernahmeangebot und empfehlen den Aktionären, dieses anzunehmen. Die Gründer von ABOUT YOU werden auch nach der Übernahme in ihren bisherigen Rollen tätig bleiben.