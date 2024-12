Anleihemarkt unter Druck: Renditen steigen – EZB-Sitzung im Fokus!

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, fiel um 0,17 Prozent auf 135,79 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,13 Prozent anstieg. Auch in anderen Euro-Ländern stiegen die Renditen, was auf eine allgemeine Marktentwicklung hinweist.

Der Anleihemarkt zeigte sich jedoch wenig bewegt, da es an klaren Impulsen fehlte. In Deutschland stieg die Inflationsrate laut einer zweiten Schätzung erstmals seit Juli wieder über die Zwei-Prozent-Marke. Diese Daten hatten jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Märkte, da sie lediglich eine bereits bekannte Erstschätzung bestätigten. Auch aus den USA wurden am Nachmittag keine bedeutenden Konjunkturdaten erwartet, was die Unsicherheit auf dem Markt verstärkte. Die Investoren richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die US-Verbraucherpreisdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.