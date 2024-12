Zalando übernimmt ABOUT YOU: 12% Prämie und große Synergien erwartet!

Am 11. Dezember 2024 gab die Zalando SE bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die ABOUT YOU Holding SE abzugeben. Das Angebot richtet sich an die Aktionäre von ABOUT YOU und sieht eine Barzahlung von 6,50 Euro pro Aktie vor, was eine Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analysten und 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs der ABOUT YOU-Aktie darstellt. Zalando plant, bis zu 100 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU zu erwerben, um die beiden Unternehmen strategisch zu vereinen und ein umfassendes E-Commerce-Ökosystem im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt zu schaffen.

Die beiden Unternehmen haben bereits eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet, die die wesentlichen Bedingungen des Übernahmeangebots festlegt. Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen das Angebot und empfehlen den Aktionären dessen Annahme. Zudem haben sich die Hauptaktionäre von ABOUT YOU, darunter die Otto Group und die Gründer des Unternehmens, verpflichtet, ihre Anteile, die zusammen etwa 73 % des Grundkapitals ausmachen, im Rahmen des Angebots zu verkaufen.