Montega AG bekräftigt Kaufempfehlung für Zeal Network: Kursziel 58 EUR!

Die Montega AG hat am 10. Dezember 2024 ein Update zur Zeal Network SE veröffentlicht, in dem die Kaufempfehlung bekräftigt und ein Kursziel von 58,00 EUR für die nächsten 12 Monate festgelegt wurde. Der Analyst Tim Kruse erwartet, dass das vierte Quartal 2024 durch eine außergewöhnlich positive Entwicklung des Eurojackpots ein Rekordquartal für Zeal Network darstellen wird. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen bereits durch die Optimierung der Servicegebühren einen signifikanten Umsatzanstieg verzeichnen.

Die jüngste Ziehung des Eurojackpots, bei der der Maximalwert von 120 Millionen EUR zum siebten Mal in Folge ausgespielt wurde, hat das kumulierte Spielvolumen deutlich über die Vergleichswerte der Vorquartale gehoben. Für das vierte Quartal wird ein Spielvolumen in den staatlichen Lotterien von mindestens 2,3 Milliarden EUR prognostiziert, was einer Steigerung von 15 % im Vergleich zu den Vorquartalen entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch die erhöhten Servicegebühren im Bereich der Lotterievermittlung und die ersten Umsatzbeiträge aus der Traumhausverlosung unterstützt, die für das vierte Quartal auf etwa 3 Millionen EUR geschätzt werden.