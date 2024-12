Adidas unter Verdacht: Steuerhinterziehung bei Importen aufgedeckt!

Adidas bestätigte, dass es kürzlich zu Durchsuchungen in der Konzernzentrale in Herzogenaurach sowie an weiteren Standorten gekommen ist. Diese Maßnahmen wurden von den Behörden durchgeführt, um den Verdacht der Steuerhinterziehung zu überprüfen. Das Unternehmen, das einen Großteil seiner Produkte in asiatischen Ländern herstellen lässt, erklärte, dass es mit den zuständigen Behörden kooperiere und alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stelle.

Die EPPO, die ihren Sitz in Luxemburg hat und für die Verfolgung von Finanzdelikten innerhalb der EU zuständig ist, hat auch Hinweise auf mögliche Verstrickungen in Österreich gefunden. Das Zollfahndungsamt München ist ebenfalls in die laufenden Ermittlungen involviert. Adidas betont, dass es seit mehreren Jahren im Austausch mit den relevanten Zollbehörden steht und sich um die Klärung von Fragen bemüht, die durch unterschiedliche Auslegungen des deutschen und europäischen Rechts entstanden sind.

Obwohl Adidas die Vorwürfe ernst nimmt, erwartet das Unternehmen keine signifikanten finanziellen Auswirkungen aus den laufenden Ermittlungen. Dennoch reagierte der Aktienkurs von Adidas nach Bekanntwerden der Durchsuchungen negativ und fiel um etwa 3 Prozent im nachbörslichen Handel.

Die Einfuhrumsatzsteuer, die beim Import von Waren aus Drittländern fällig wird, ist ein zentrales Element der Steuerpflichten, die Unternehmen einhalten müssen. Unregelmäßigkeiten in diesem Bereich sind insbesondere im internationalen Onlinehandel bekannt geworden. Im Jahr 2023 erzielte der deutsche Fiskus Einnahmen in Höhe von 79 Milliarden Euro aus dieser Steuer. Die laufenden Ermittlungen könnten weitreichende Konsequenzen für Adidas haben, sowohl in rechtlicher als auch in finanzieller Hinsicht.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 240,7EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.