Nemetschek Group: Rekord-Schuldschein von 300 Millionen Euro begeistert Investoren!

Die Nemetschek Group hat am 9. Dezember 2024 erfolgreich ihren ersten Schuldschein in Höhe von 300 Millionen Euro emittiert. Ursprünglich war ein Volumen von 150 Millionen Euro geplant, doch die hohe Nachfrage von in- und ausländischen Investoren führte zu einer Verdopplung des Emissionsvolumens. Diese Überzeichnung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens wider. Louise Öfverström, CFO der Nemetschek Group, betonte, dass die Platzierung des Schuldscheins zu attraktiven Konditionen das starke Geschäftsmodell und die solide Finanzposition des Unternehmens bestätigt.

Die Mittel aus dem Schuldschein werden verwendet, um Finanzierungen abzulösen, die im Zusammenhang mit der Übernahme von GoCanvas Holdings, Inc. in diesem Jahr aufgenommen wurden. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren ausgegeben, was zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen der Nemetschek Group beiträgt und deren finanzielle Flexibilität stärkt. Bei dieser Transaktion wurde die Nemetschek SE von BayernLB und UniCredit Bank GmbH unterstützt.