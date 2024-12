CEO-Mord: Verdächtiger mit 3D-Waffe und Manifest gegen Krankenversicherungen!

Fünf Tage nach dem tödlichen Anschlag auf Brian Thompson, den CEO des US-Versicherers United Healthcare, wurde ein 26-jähriger Tatverdächtiger in einem Fast-Food-Restaurant in Altoona, Pennsylvania, festgenommen. Der Verdächtige, Luigi M., wurde von einem Restaurantmitarbeiter erkannt, der die Polizei informierte. Bei seiner Festnahme trug er eine 3D-gedruckte Waffe mit Schalldämpfer, die mit dem Mord in Verbindung gebracht wird. Thompson war am Mittwoch in der Nähe des Times Square in New York aus nächster Nähe erschossen worden und starb später im Krankenhaus.

Die Ermittler fanden in Luigis Besitz ein handgeschriebenes Manifest, in dem er den US-Krankenversicherungen Profitgier vorwarf und seine Tat als notwendig darstellte. Auf Patronenhülsen, die am Tatort sichergestellt wurden, fanden sich die Worte "deny", "defend" und "depose", die auf die gängige Kritik an Krankenversicherungen hinweisen, die oft Zahlungen an Patienten verzögern oder verweigern. Diese Botschaften deuten auf eine tief sitzende Wut in der amerikanischen Bevölkerung gegenüber der Versicherungsbranche hin.