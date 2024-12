Ford in der Krise: Betriebsrat fordert Elektroauto-Prämie von Scholz!

Vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Autobauer Ford in Köln fordert der Betriebsrat die Einführung einer Elektroauto-Kaufprämie, um die rückläufige Nachfrage nach E-Autos zu beleben. In einem Appell an die Politik wird auf erfolgreiche Modelle in Ländern wie Frankreich verwiesen, wo Förderungen an das Einkommen gekoppelt oder als Pauschale bereitgestellt werden. In Deutschland gab es bis Ende 2023 eine Förderung für den Kauf oder das Leasing von Elektrofahrzeugen, deren Wegfall zu einem signifikanten Rückgang der Nachfrage führte.

Ford hat in der Vergangenheit stark auf Fahrzeuge mit Verbrennermotoren gesetzt und erst spät in die Elektromobilität investiert. Dennoch wurde das Kölner Werk mit einem Investitionsvolumen von fast zwei Milliarden Euro umgebaut, um die Produktion von Elektrofahrzeugen voranzutreiben. Im Juni 2023 startete Ford in Köln die Serienproduktion seines ersten europäischen E-Autos für den Massenmarkt. Allerdings fiel der Markteintritt in eine Phase schwacher Nachfrage, was zu schleppenden Verkaufszahlen des Ford Explorers führte. Diese Problematik betrifft nicht nur Ford, sondern auch andere etablierte Automobilhersteller, die Schwierigkeiten haben, ihre Elektrofahrzeuge zu verkaufen.