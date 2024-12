Ukraine und Deutschland: Rekordwachstum trotz Krieg – Chancen für Investoren!

Der Wirtschaftsaustausch zwischen der Ukraine und Deutschland zeigt ein bemerkenswertes Wachstum, insbesondere im Kontext des anhaltenden Krieges. Bundeskanzler Olaf Scholz ermutigte die deutsche Wirtschaft, in die Ukraine zu investieren, und bezeichnete das Land als potenzielles zukünftiges EU-Mitglied. Bei einem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin betonte Scholz, dass Investitionen in die Ukraine nicht nur zur wirtschaftlichen Stabilität des Landes beitragen, sondern auch Chancen für deutsche Unternehmen bieten.

Ukrainischer Ministerpräsident Denys Schmyhal hob die Bedeutung einer intensiveren Zusammenarbeit in Bereichen wie digitale Technologien, Agrarwirtschaft, Rüstungsindustrie und Energie hervor. Er betonte, dass Deutschland und die Ukraine bereits bedeutende gemeinsame Projekte im Rüstungssektor realisieren, darunter die Wartung und Reparatur von Rüstungstechnik sowie die Produktion moderner Waffensysteme. Schmyhal wies darauf hin, dass die ukrainische Rüstungsindustrie, die aufgrund des Krieges schnell wächst, bereits über 300.000 Menschen beschäftigt und 2024 eine Produktionskapazität von etwa 30 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.