CEWE Aktie: Kaufempfehlung mit Kursziel 148 Euro – Weihnachtsgeschäft im Fokus! Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat in ihrem aktuellen Research-Bericht von GSC Research GmbH, veröffentlicht am 9. Dezember 2024, eine Kaufempfehlung ausgesprochen und ein Kursziel von 148 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt. Dies folgt auf die …