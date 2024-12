EZB-Senkung: Leitzins auf 3,0 % – Was bedeutet das für die Eurozone?

Die Europäische Zentralbank (EZB) plant, ihren Leitzins in der letzten Sitzung des Jahres 2024 um 25 Basispunkte auf 3,0 % zu senken. Diese Entscheidung wird von den rückläufigen Wachstums- und Inflationsrisiken in der Eurozone beeinflusst. Trotz der wirtschaftlichen Schwäche in der Region wird nicht erwartet, dass die EZB ihre geldpolitische Lockerung beschleunigt, indem sie eine Senkung um 50 Basispunkte in Betracht zieht. Die Inflation im Dienstleistungssektor bleibt mit etwa 4 % hoch, was eine unveränderte Kommunikation zur Geldpolitik zur Folge haben dürfte. Die EZB wird voraussichtlich ihren datenabhängigen Ansatz beibehalten und ihre Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, ohne sich auf einen festen Zinspfad festzulegen.

In den neuen Wirtschaftsprojektionen wird erwartet, dass die Gesamtinflation bis zum vierten Quartal 2025 auf das Ziel von 2 % zurückkehrt. Die EZB könnte ihre Inflationsprognose für 2025 um 0,1 % senken und die Kerninflation leicht über dem Zielwert halten. Für die Wachstumsprognosen 2025 und 2026 wird eine leichte Abwärtskorrektur um 10 Basispunkte auf 1,2 % bzw. 1,4 % erwartet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird auf die Unsicherheiten bezüglich der Finanzpolitik in den größten Volkswirtschaften der Eurozone, insbesondere Frankreich und Deutschland, hinweisen.