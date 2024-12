Flughafen Wien AG: Halten! Positive Aussichten trotz hoher Ticketpreise

Am 10. Dezember 2024 veröffentlichte die NuWays AG eine aktualisierte Analyse zur Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62), in der die Empfehlung „Halten“ ausgesprochen wird. Der Zielpreis für die Aktie bleibt bei 61 Euro und gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Analyse basiert auf Erkenntnissen, die während des ersten Vienna CESEE Airport Forum gewonnen wurden, wo die wirtschaftliche Entwicklung in Zentral- und Südosteuropa (CESEE) thematisiert wurde.

Laut einer Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw wird erwartet, dass die CESEE-Länder die Eurozone in Bezug auf das Wirtschaftswachstum übertreffen. Der Anstieg von Einkommen und Vermögen in der Region, gepaart mit einer noch niedrigen Flugneigung, deutet auf ein starkes Passagierwachstum hin. Für die Flughafen Wien AG, die als bedeutender Knotenpunkt zwischen Ost und West fungiert, sind dies positive Aussichten. Zudem könnte eine mögliche EU-Erweiterung, beispielsweise in den Balkan oder die Ukraine, zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.