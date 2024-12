Gerresheimer stärkt Marktposition: Bormioli Pharma Akquisition erfolgreich!

Gerresheimer AG hat erfolgreich die Akquisition von Blitz LuxCo Sarl, der Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, abgeschlossen. Diese Transaktion, die im Mai 2024 angekündigt wurde, stellt einen bedeutenden Schritt für Gerresheimer dar, um seine Marktposition als Komplettanbieter in der Pharma- und Biotech-Branche zu stärken. Bormioli Pharma bringt ein komplementäres Produktportfolio mit, das pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen und Dosiersysteme umfasst. Mit dieser Akquisition erweitert Gerresheimer seine Produktionsstandorte in Europa und festigt seine Rolle als globaler Partner in der Branche.

Die Integration von Bormioli Pharma in die Gerresheimer Gruppe wird von CEO Dietmar Siemssen als strategisch wichtig erachtet. Er betont, dass die Kunden von der Erweiterung des Produktportfolios und den neuen integrierten Lösungen profitieren werden. Bormioli Pharma erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 371 Millionen Euro und eine Adj. EBITDA-Marge von rund 22 %. Das Unternehmen gehört im Bereich Kunststoff zu den führenden Anbietern pharmazeutischer Lösungen und bietet ein attraktives Portfolio für parenterale Verpackungen im Glasbereich.