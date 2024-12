6,5 Millionen Euro für KI-gestützte Fusionskraftwerke: Münchner Startup Proxima Fusion

Die Entwicklung KI-gestützter Simulationstools steht im Mittelpunkt des Projekts. Diese Tools sollen physikalische und technische Simulationen integrieren und die kritischen Komponenten von Stellaratoren, wie hochtemperatursupraleitende Magnete und Materialien, die mit Fusionsplasma in Kontakt kommen, optimieren. Das langfristige Ziel ist es, die Kosten für Fusionskraftwerke zu senken und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen, um diese bis Mitte der 2030er Jahre marktreif zu machen.

Das Münchner Startup Proxima Fusion hat im Rahmen des "AI for Fusion Engineering"-Programms eine Förderung von über 6,5 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erhalten. Ziel des Projekts ist es, das Design von Stellarator-Fusionskraftwerken durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zu optimieren. Die Partner des Projekts, darunter die Universität Bonn, das Forschungszentrum Jülich und die Technische Universität München, bringen interdisziplinäre Expertise in Plasmaphysik, maschinellem Lernen und Informatik zusammen.

Dr. Francesco Sciortino, CEO von Proxima, betont, dass Stellaratoren einen vielversprechenden Weg zur kommerziellen Fusionsenergie darstellen, da sie eine stabile und kontinuierliche Energiegewinnung ermöglichen. Die komplexe 3D-Geometrie dieser Systeme stellt jedoch eine Herausforderung dar, die durch den Einsatz von KI angegangen werden soll. Dr. Markus Kaiser, AI Lead bei Proxima, hebt hervor, dass der simulationsbasierte Ansatz des Unternehmens einen bedeutenden Beitrag zur Fusionsforschung leisten kann.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll einen Technologiesprung in der Kernfusion ermöglichen. Prof. Dr. Daniel Cremers von der TUM erklärt, dass durch datengetriebene Optimierungstechniken und geometrisches maschinelles Lernen die neuesten technologischen Fortschritte in skalierbare Berechnungslösungen umgesetzt werden können. Dr. Dirk Reiser vom Forschungszentrum Jülich betont, dass die Entwicklung kostengünstiger KI-gestützter Modellierungstools eine der größten Herausforderungen in der Kernfusion adressiert.

Die im Rahmen des Projekts entwickelten Technologien könnten auch über die Fusionsenergie hinaus Anwendung finden, etwa in der Luft- und Raumfahrt oder der Automobilindustrie, wie Prof. Dr. Zorah Lähner von der Universität Bonn anmerkt. Proxima Fusion, das 2023 aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hervorging, strebt an, die erste Generation von Fusionskraftwerken mit quasi-isodynamischen Stellaratoren zu entwickeln und bis Mitte der 2030er Jahre marktreif zu machen.

