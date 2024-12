Deutsche Payment A1M SE: Neuer Consultant für digitale Transformation ernannt!

Die Deutsche Payment A1M SE hat am 10. Dezember 2024 die Ernennung von Manuel Müller zum Company Consultant für Transformation & Development bekannt gegeben. Müller, ein erfahrener Fachmann mit einem breiten Hintergrund in der Bundeswehr, der Wirtschaft und als Unternehmer, wird die Asset-Light-Strategie des Unternehmens unterstützen und die innovative Payment-Infrastruktur weiter ausbauen. In seiner neuen Rolle wird er die Bereiche Digital Change Management, Personal- und Organisationsentwicklung sowie die psychologische Begleitung der Mitarbeiter verantworten.

Müller bringt eine Vielzahl von Erfahrungen mit, darunter Führungspositionen bei der Bundeswehr und der NATO sowie die Gründung mehrerer Beratungsunternehmen, die sich auf digitale Transformation und agile Personalentwicklung spezialisiert haben. Seine Expertise in Potenzialanalyse, Neuro-Linguistischer Programmierung (NLP) und systemischer Beratung wird als wertvoll für die Deutsche Payment A1M SE erachtet. CEO Alexander Herbst äußerte sich positiv über Müllers Einstellung und betonte, dass seine Fähigkeiten besonders bei der Weiterentwicklung innovativer Lösungen wie SaveMyFees und dem Smart-Gateway-Ansatz von Bedeutung sein werden.