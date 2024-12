Mercedes-Benz mit Zieleinlauf

In den letzten Ausgaben zu dem Wertpapier von Mercedes-Benz wurde nach erfolgreicher Auflösung eines temporären Abwärtstrends bestehend seit Anfang November durch einen Kurssprung über 53,00 Euro ein Kaufsignal generiert, in der Folge konnte zunächst der EMA 50 bei 54,88 Euro attackiert werden, zu Beginn dieser Woche schließlich die Zielzone um 56,02 Euro. Genau dort hat Mercedes-Benz zur Wochenmitte einen Trendwechsel eingeläutet und könnte nun die zuvor gerissene Kurslücke aus der abgelaufenen Handelswoche schließen. Dies wäre mit temporären Abschlägen auf 54,14 Euro verbunden, darunter findet der Autowert bei 53,33 Euro eine weitere Unterstützung vor. Aus technischer Sicht wäre zwar noch eine weitere Kaufwelle an 58,00 Euro möglich, allerdings nicht ohne eine gesunde Konsolidierung im Vorfeld.

Trading-Strategie: