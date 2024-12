Konsolidierung kann beginnen

Den Höhepunkt markierte Cisco Systems bei 60,23 $ in der abgelaufenen Handelswoche, nachdem zuvor erfolgreich die Widerstandszone um 57,69 US-Dollar überwunden werden konnte. Genau durch diesen Schritt hat sich Cisco Systems mittelfristig zwar weiteres Aufwärtspotenzial gesichert, die seit Mitte August andauernde Aufwärtsphase dürfte aber nicht ewig halten. Es wäre keine Schande, wenn die Aktie einen Trendbruch vollzieht und in den Bereich um 54,22 US-Dollar im Rahmen einer dreiwelligen Konsolidierung zurücksetzt. Im Anschluss kann bei einem sich abzeichnenden Boden in diesem Bereich ein neuerliches Long-Investment überprüft und auf einen Retest des aktuellen Jahreshochs bei 60,23 US-Dollar gesetzt werden. Ein unmittelbarer Ausbruch über das Vorgängerhoch dürfte dagegen die nächste Zielzone um 64,29 US-Dollar aktivieren. Ein klein wenig Skepsis verbunden mit einer engeren Absicherung oder aber einigen Gewinnmitnahmen wäre an dieser Stelle nicht verkehrt.

Trading-Strategie: