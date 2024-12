DAX wieder fester unterwegs

Ein klassischer Indikator für das Maß der relativen Stärke (RSI) steht auf Tagesbasis hart am Anschlag und weist häufig auf ein Ende des laufenden Trends hin. Dies gilt sowohl für die Wochen- als auch mittlerweile Monatsbasis und ist aus technischer Sicht als ein Warnsignal zu werten. Scheitert das heimische Leitbarometer nämlich mit einem Anstieg über das aktuelle Rekordhoch von 20.461 Punkten und fällt demnächst unter 20.220 Punkte zurück, würde dies die lange ersehnte Konsolidierung in Richtung 20.038 und darunter 19.800 Punkte einläuten. Entsprechend dieser Entwicklung könnte sogar gegen den laufenden Aufwärtstrend ein Short-Engagement in Erwägung gezogen werden. Mittelfristig besitzt der DAX durch die Auflösung der vorherigen Handelsspanne Anfang Dezember aber Kurzpotenzial auf 20.976 Punkte. Sollte das aktuelle Rekordhoch geknackt werden, wäre durchaus noch eine zweite starke Kaufwelle im Rahmen eines Impulses (fünf Wellen) möglich. Gegen ein solches Szenario spricht derzeit die Kursentwicklung bei den US-Indizes, die zuletzt an ihre oberen Trendbegrenzungen gestoßen sind und es an solchen Stellen häufig zu längeren Pausen kommt.

Aktuelle Lage