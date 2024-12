Schott Pharma will Aktionären mehr Dividende auszahlen Der MDax-Aufsteiger Schott Pharma will die Dividende leicht erhöhen. Der Hauptversammlung solle für das Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) eine Ausschüttung von 16 Cent je Aktie vorgeschlagen werden, teilte der Pharmazulieferer am …