Francotyp-Postalia Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

frontline55 schrieb 04.05.24, 06:22

Um aber auf die sachliche Ebene in Sachen FP zurückzukommen:



Ein kompletter Vorstandswechsel deutet zumindest deutlich in die Richtung, dass die Geschäftsstrategie radikal umgebaut wird. Bevor ich aber spekuliere, warte ich ein wenig ab. Ich bin recht sicher, dass man bald erste deutliche Hinweise bekommen wird, in welche Richtung die Reise geht. Ein Unternehmen mit >200 Mio Umsatz, einem EBIT von über 10 Mio und einer Mkt.Cap von nur etwas über 40 Mio sollte trotz der noch recht hohen Verschuldung eine andere Bewertung an der Börse haben, da kann ich die Großaktionäre (Olive Tree / OSP Alpha Management ) gut verstehen. Ich bin sicher, dass da viel Potenzial in Sachen Werthebung vorhanden ist, unsicherer bin ich aber, ob die Kleinaktionäre an dieser Werthebung partizipieren werden. Theoretisch gäbe es ja auch für Kleinaktionäre unschöne Methoden, diese zu generieren.



