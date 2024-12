Lidl eröffnet neue Filialen in Berliner Galeria-Standorten am Hermannplatz und Kurfürstendamm (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) -



- Moderner Filialauftritt mit übersichtlicher Warenanordnung, Fokus auf

Frischesortiment

- Lidl und Galeria leisten gemeinsamen Beitrag zur Attraktivität der Berliner

Innenstadt .



Attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte: Als

zuverlässiger Nahversorger ist Lidl die Nähe zu seinen Kunden besonders wichtig.

Daher entwickelt der Frische-Discounter sein Filialnetz in Berlin weiter und

bietet seinen Kunden mit den neuen Filialen in zwei Galeria-Standorten moderne

Einkaufsmöglichkeiten in attraktiver Innenstadtlage. Am 12. Dezember 2024 wird

die Filiale am Hermannplatz neu eröffnet. Am 19. Dezember 2024 folgt die

Eröffnung der Filiale im Galeria-Standort am Kurfürstendamm.





Individuelle Gestaltungskonzepte für ein neues EinkaufserlebnisDie Filialen befinden sich jeweils im Erdgeschoss der Galeria-Warenhäuser undverfügen über separate Eingänge und Öffnungszeiten, um den Lidl-Kunden denEinkauf zu den gewohnten Zeiten zu ermöglichen. Bei der Gestaltung der Flächenwurden hochwertige Materialien verwendet. Holzelemente (Akustikpaneele)verleihen den Filialen eine moderne Atmosphäre.Auf einer Verkaufsfläche von rund 1.100 Quadratmetern am Hermannplatz und circa1.300 Quadratmetern am Kurfürstendamm bieten die neuen Filialen ausreichendPlatz für das Sortiment aus rund 4.300 Einzelartikeln inklusiveNon-Food-Produkten. Bei der Anordnung der verschiedenen Produktgruppen hat sichLidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Einbesonderer Fokus liegt dabei auf dem Frischesortiment mit einer großen Auswahlan Qualitätsprodukten in den Bereichen Obst und Gemüse, Backwaren undMolkereiprodukten sowie auf Convenience-Produkten. Auch ein vielfältigespflanzliches Sortiment mit rund 1.000 Einzelartikeln stehen für die BerlinerKunden bereit. Wie gewohnt können sich die Kunden der neuen Filialen in Berlinauf eine Produkt-Auswahl in hoher Qualität zum bestmöglichenPreis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Mit den beiden neuen Standorten ermöglichtLidl in Deutschland noch mehr Verbrauchern in Berlin den Zugang zu einerbewussten, nachhaltigen Ernährung kombiniert mit einem angenehmenEinkaufserlebnis in perfekt angebundener Innenstadtlage.Zudem setzt Lidl konsequent auf den Einsatz digitaler Lösungen. Neben denherkömmlichen Kassen wird es beispielsweise Self-Checkout-Kassen geben, die denKunden einen schnellen und flexiblen Kassiervorgang ermöglichen.60 neue ArbeitsplätzeMit den Neueröffnungen schafft Lidl über 60 neue Arbeitsplätze in Berlin. DieMitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer/-in, Verkäufer/-in, Kaufmann/-frauim Einzelhandel und Handelsfachwirt/-in haben sich intensiv auf ihre Aufgabenvorbereitet und freuen sich auf den Start an den Standorten.Ein starker Partner für moderne Stadtentwicklung"Lidl steht für intelligente und effizienzgetriebene Einzelhandelskonzepte.Durch die Integration der neuen Filialen in diese beiden Galeria-Standortezeigen wir, wie eine optimale Flächennutzung in komplexen Innenstadtlagengelingen kann und wie moderne Immobilienkonzepte einen Beitrag dazu leisten,unsere Innenstädte zukunftsfähig zu machen", betont Jana Czeczor,Bereichsleiterin Immobilien der Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG."Als zuverlässiger Nahversorger ist uns die Nähe zu unseren Kunden besonderswichtig. Mit den beiden neuen Filialen sind wir dort, wo die Kunden sind und unsin zentraler Lage mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen können",ergänzt Matthias Eisentraut, Immobilienleiter der Lidl Immobilien DienstleistungGmbH & Co. KG.Die flexiblen Filiallösungen von Lidl können in unterschiedlicheNutzungskonzepte von Gebäuden integriert werden und können somit Teil der Lösungfür die Herausforderungen der Raumknappheit bei zugleich wachsendem Leerstand inurbanen Zentren sein. Niederlassungen von Lebensmitteleinzelhändlern wie Lidlsteigern zugleich die Passantenfrequenz in der unmittelbaren Umgebung undschaffen durch diese Sogwirkung bessere Bedingungen für die Ansiedlung weitererGeschäfte und Gastronomiebetriebe.Mehrwerte schaffen, Verantwortung übernehmenAls guter Nachbar leistet Lidl in Deutschland an dem neuen Standorten durchseine Kooperation mit den Tafeln zudem einen positiven gesellschaftlichenBeitrag. Bereits seit 2008 arbeitet der Lebensmitteleinzelhändler intensiv undvertrauensvoll mit den Tafeln in Deutschland zusammen, so auch in Berlin. Dieverzehrfähige und lebensmittelrechtlich unbedenkliche Ware holt die BerlinerTafel an den Filialen ab. So wird armutsbetroffenen Menschen geholfen undgleichzeitig ein Beitrag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln geleistet.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5928868OTS: Lidl