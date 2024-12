GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern bleibe eine attraktive und defensive Investmentchance im Bereich Premium-Kunden, gerade im Hinblick auf die sonstige Luxusschwäche, schrieb Analystin Louise Singlehurst in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde und einem Treffen mit dem Management. Zusätzliche Chance gebe es beispielsweise durch Im-Ohr-Hörgeräte./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 20:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 231,8EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Louise Singlehurst

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m