Goldpreis legt weiter zu - Rekord in Sichtweite

elsifee schrieb 07.12.24, 17:13

Trumps Wahl ändert nichts an dem Grundgedanken das die USA und der Rest der Welt, sich in der größten Kreditblase befindet, die der Mensch je aufgebaut hat. Kreditblasen lösen sich nur auf, als Zahlungsausfall oder Entwertung, kam aber auch schon beides vor.

In so einem Fiat System muss der Goldpreis steigen, um den Nominalpreisen zu entsprechen, gilt dann im Umkehrschluss auch für Silber und die Minen. Im Moment geht das Geld in die Kryptos, aber es kommen wieder andere Zeiten. Alles andere eurerseits, ist nur Getratsche.😎