Hensoldt will stärker wachsen: Aktie startet durch!

Die Gewinnerliste führt unangefochten Anlegerliebling Rheinmetall mit einem Plus von 115 Prozent seit dem Jahreswechsel an, doch auch der Spezialist für elektronische Kriegsführung und Luftverteidigung Hensoldt braucht sich mit Kursgewinnen von 40 Prozent nicht zu verstecken.

2024 ist ein für Rüstungswerte erneut gutes Börsenjahr. Die steigenden Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten schlagen sich in den Geschäftsergebnissen von Unternehmen wie Hensoldt , Renk und Rheinmetall nieder und sorgen so für steigende Aktienkurse.

Hensoldt will stärker wachsen

Am Donnerstag könnte die Aktie nochmal nachlegen, denn Hensoldt stößt im Rahmen einer Kapitalmarktkonferenz auf Kaufinteresse. Der Rüstungskonzern hat in London seine mittelfristigen Ertragsziele sowie eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt.

Während die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wurden, stellte Hensoldt für 2025 "ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich" in Aussicht, dieses soll sich mittelfristig auf ein Wachstum von durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr belaufen.

Das größte Potenzial sehen die Taufkirchener auf dem deutschen Heimatmarkt, für den eine Wachstumsrate von 10 Prozent prognostiziert wird, während der internationale Markt um durchschnittlich 7 Prozent wachsen soll. Das Unternehmen sieht hier "ein großes Auftragspotenzial."

"North Star" – Neue Strategie vorgelegt

Abschöpfen will man dieses mit der neuen Wachstumsstrategie "North Star". Diese beinhaltet die Transformation des Unternehmens, wie es in seiner Pressemitteilung angegeben hat, zu "HENSOLDT 2.0" mit dem Ziel, "ein robustes Wachstumsmodell zu etablieren".

Hierzu will das Unternehmen die Skalierbarkeit seiner Produktion verbessern und diese optimieren, stärker auf Verteidigungslösungen im Software-Bereich setzen (was für Lizenz- und Abonnementgebühren sorgen soll) und seine Mitarbeitenden mit Weiterbildungsprogrammen fördern.

In Summe soll das zu "fokussiertem Wachstum" führen. Hensoldt strebt für 2030 an, dass die Hälfte seiner Erlöse auf dem deutschen Heimatmarkt erzielt werden. Die übrigen 50 Prozent sollen auf Europa sowie "strategisch wichtige globale Märkte" entfallen.

Aktie zieht an, beendet kurzfristige Konsolidierung

Die neue Wachstumsstrategie trifft am frühen Donnerstagmorgen den Geschmack der Anleger, die am Handelsplatz Lang & Schwarz für ein Plus von über 4 Prozent sorgen. Eindruck dürfte gemacht haben, dass es Hensoldt nicht bei Worten beließ, sondern konkrete Finanzziele im Gepäck hatte.

Neben dem angestrebten Umsatzwachstum von mittelfristig 10 Prozent wurde die EBITDA-Prognose für 2024 mit 18 bis 19 Prozent angegeben, wobei diese in den kommenden Jahren auf 20 Prozent weiter verbessert werden soll. Daraus soll eine Cash Conversion von 50 bis 60 Prozent erzielt werden – auch um die fortgesetzte Auszahlung einer Dividende zu garantieren, die "konstant bei 30-40% des bereinigten Nettogewinns" liegen soll.

Fazit: Die Aktie ist dank moderater Bewertung ein Kauf!

Die durch konkrete Finanzziele untermauerte Wachstumsstrategie könnte in den kommenden Tagen und Wochen für anhaltende Kursgewinne sorgen, denn bei der Bewertung hat die Aktie noch Platz nach oben, erst recht im Licht der angehobenen Margen- und EBITDA-Prognose.

Für das kommende Geschäftsjahr ist Hensoldt laut der Daten von MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, für 2026 mit rund 17 bewertet. Das ist für ein Unternehmen mit einem angestrebten zweistelligen Umsatzwachstum ein moderater Wert.

Wer sich hier als Anleger engagieren möchte, hat gute Aussichten auf Erfolg. Bei Hensoldt kann man auf dem aktuellen Kursniveau nur wenig falsch, mittel- und langfristig aber vieles richtig machen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 35,46EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 09:12 Uhr) gehandelt.