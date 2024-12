Euro-Goldpreis auf Allzeithoch bei 83.066 Euro/kg

Tagesbericht vom 12.12.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.695 auf 2.718 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.716 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldaktien können zulegen. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



20 Tage nach dem Lieferstopp von russischem Erdgas an Österreich kommt weiterhin Erdas in Österreich an. In der Slowakei sinkt die Importmenge um 0,5 % und in Österreich um 22 %. N-tv.de: „Unbekannter Abnehmer hält Gazprom-Lieferung am Laufen“.



Kommentar: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ (Annalena Baerbock), finanzieren den Kriegsgegner Russland jahrelang mit Gaskäufen, stellen die Gaskäufe aus Russland ein, beziehen weiterhin Gas aus Russland und wissen noch nicht einmal, wer von uns die Lieferungen bezahlt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 83.066 Euro/kg, Vortag 82.647 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 32,16 $/oz, Vortag 31,87 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 937 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 954 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,67 $/barrel, Vortag 72,39 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fest. Bei den Standardwerten steigen Kinross 4,6 %, Alamos 4,4 % und Royal Gold 3,8 %. Bei den kleineren Werten ziehen Novagold 9,1 %, Northern Dynasty 8,6 % und Equinox 7,1 % an. Torex gibt 2,8 % nach. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 8,2 %, SSR 7,7 % (Vortage +5,9 %, +12,1 %. +5,5 %) und Coeur 5,6 %. Excellon verliert 9,1 %.

