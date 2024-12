Börse Stuttgart / Aktie des schwedischen Unternehmens Scandinavian Astor ...

Aktie des schwedischen Unternehmens Scandinavian Astor Group an der Börse Stuttgart handelbar

Stuttgart (ots) - Zwei europäische Börsen der Gruppe Börse Stuttgart kombinieren ihre Services, um schwedischen Wachstumsunternehmen ein einzigartiges Angebot für ein duales Listing zu eröffnen. Aktien des schwedischen Rüstungsunternehmens Scandinavian Astor Group, das an der skandinavischen Börse Nordic Growth Market (NGM) notiert ist, können nun durch ein Zweitlisting im Segment "Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart auch von deutschen Anlegern gehandelt werden. Die Aktien werden börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr gehandelt. Die Liquiditätsversorgung im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG, die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.

Das Angebot des dualen Listings im Handelssegment "Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart macht schwedische Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt der Eurozone sichtbarer und ermöglicht ihnen, ihre Investorenbasis zu erweitern.

Der schwedische Kapitalmarkt für kleine und mittlere Wachstumsunternehmen (KMUs) ist einzigartig, da er zwei Drittel des europäischen Handels mit KMU-Aktien ausmacht. In den letzten zwölf Monaten hat die NGM 17 neue Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Technologie, Finanzen, Verteidigung, Immobilien und Industrie gelistet.



Mehr zum Handelssegment "Nordic Growth Market":



https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/handel/segmente/nordic-growth-market/

