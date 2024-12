JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Resultate seien etwas schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte für das währungsbereinigte Umsatzwachstum, die Bruttomarge und das operative Ergebnis (Ebit) des spanischen Modekonzerns. Die Expertin kürzte ihre Annahmen, rechnet für 2025 aber immer noch mit prozentual zweistelligem Gewinnwachstum. Angesichts der bereits starken Kursentwicklung in diesem Jahr dürften die Papiere bis zu einem etwaigen nächsten Treiber auf der Stelle treten./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 22:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 50,10EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 09:15 Uhr) gehandelt.