Mitten im Krieg: Die Ukraine setzt jetzt auf Windkraft!

Tipp aus der Redaktion Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine hervorragende und breit gestreute Anlagemöglichkeit.

Nordex erhält Auftrag aus der Ukraine

Offenbar ist das Land daher nun darum bemüht, seine Energieinfrastruktur stärker zu dezentralisieren und dabei auch auf die Diversifizierung der Erzeugung zu setzen. Grund für diese Annahme ist ein Auftrag, den der aus Rostock stammende Windkraftanlagenbauer Nordex erhalten hat.

Wie Nordex am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, liefert das Unternehmen sieben Turbinen des Typs N163/5.X für einen Windpark nördlich der westukrainischen Metropole Lwiw. Die Anlagen haben eine Nennleistung von 5,7 Megawatt und sollen so insgesamt rund 40 Megawatt elektrischer Energie liefern. Der Vertrag sieht auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen vor.

Beitrag zur Energieunabhängigkeit

Betreiber des Windparks und Auftraggeber ist Eco-Optima. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter erneuerbarer Energien in der Ukraine und hauptsächlich in der im Vergleich zu anderen Landesteilen vom Kriegsgeschehen nur mäßig betroffenen Westukraine tätig.

In der Pressemitteilung von Nordex zeigte sich der Gründer Zinoviy Kozitsky erfreut über den Vertragsabschluss: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Nordex Group fortzusetzen. In einer schwierigen Zeit für die Ukraine sorgen wir für ihre Energieunabhängigkeit, indem wir Windenergieanlagen errichten, die es uns ermöglichen, das Energiesystem in der Ukraine zu stabilisieren."

Geographischer Fußabdruck wächst weiter

Mit der Lieferung baut Nordex seine Präsenz in Osteuropa weiter aus. Erst am Mittwoch hatte der Konzern einen Auftrag aus Montenegro erhalten. Der Kunde EPCG hat 8 Turbinen des besonders leistungsstarken Typs N163/6.X geordert. Diese sollen zu einem Windpark mit einer Gesamtleistung von 55 Megawatt zusammengeschlossen werden.

Wie schon beim Auftrag aus der Ukraine umfasst die Lieferverpflichtung auch einen Wartungsvertrag über einen Zeitraum von 25 Jahren. Mit der Lieferung soll in einem Jahr begonnen werden, die Fertigstellung des im Westen des Landes geplanten Projektes ist für das Frühjahr 2026 angestrebt.

Keine neuen Impulse für die Aktie

In einem für die Aktie erneut lustlosen Handel sorgen die Aufträge bislang nicht für neue Impulse. Auf solche wäre das Papier nach der Talfahrt im November jedoch angewiesen, um seine Jahresbilanz mit einem Plus von rund 10 Prozent gegenüber dem starken Gesamtmarkt noch etwas aufzupolieren.

Die nur mäßig ansprechende Performance steht außerdem in einem scharfen Kontrast zu der von Siemens Energy. Dass Anleger diesen Wert trotz der erheblichen Schwierigkeiten im Windturbinengeschäft feiern, während Nordex trotz anhaltend starker Auftragslage in die Röhre schaut, ist auch mit Blick auf die Bewertungen wenig nachvollziehbar.

Während für Nordex für das kommende Geschäftsjahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 16 veranschlagt ist, legen Investoren für Siemens Energy laut MarketScreener aktuell das 68-fache der für 2025 erwarteten Gewinne auf den Tisch.

Fazit: Deutliche Bewertungsvorteile gegenüber der Konkurrenz

Windkraftanlagenbauer Nordex liefert Turbinen mit einer Leistung von 40 Megawatt in die Westukraine und will so zur Energieunabhängigkeit des kriegs- und zerstörungsgeplagten Landes beitragen. Der Auftrag markiert einen weiteren, wichtigen Schritt zur breiteren geographischen Diversifizierung der Geschäfte, nachdem die Rostocker am Tag zuvor auch einen Auftrag aus Montenegro bekannt gegeben haben.

Gelingt Nordex nach einem Jahr mit starkem Auftragseingang nun noch die angestrebte Verbesserung der lange schwachen Margen, steht einem deutlich höheren Kurs nichts im Wege. Gerade gegenüber Siemens Energy, aber auch GE Vernova bietet die Aktie große Bewertungsvorteile.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion