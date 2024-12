JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe die Erwartungen erfüllt, doch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr liege unter den ursprünglichen Erwartungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies komme nach den Drittquartalszahlen allerdings nicht ganz überraschend./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 02:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 02:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 25,98EUR auf Tradegate (12. Dezember 2024, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31,80

Kursziel alt: 31,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m