Schott Pharma will mit margenstarken Produkten wachsen - Aktie fällt

MAINZ (dpa-AFX) - Der MDax-Aufsteiger Schott Pharma will im neuen Jahr weiter wachsen und den Vertrieb besonders lukrativer Produkte vorantreiben. "Der Markt für injizierbare Medikamente bietet weiterhin großes Potenzial für unser Geschäft", schrieben Konzernchef Andreas Reisse und Finanzchefin Almuth Steinkühler in einem Brief an die Aktionäre. Diese sollen zudem für den bisherigen Erfolg eine höhere Dividende erhalten. An der Börse zeigten sich Anleger erfreut: Kurz nach Handelsbeginn fiel die Aktie des Konzerns um 1,4 Prozent.

In den zwölf Monaten bis Ende September 2025 will der Vorstand den Erlös währungsbereinigt um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigern, wie der Pharmazulieferer am Donnerstag in Mainz mitteilte. Davon soll als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dann prozentual in etwa so viel hängen bleiben wie im vergangenen Geschäftsjahr. Dabei setzt der Vorstand auf "Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Kosteneffizienz". Die Marge lag im abgelaufenen Jahr bei 26,9 Prozent, währungsbereinigt bei 27,8 Prozent.