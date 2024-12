Nvidia setzt auf China: 4.000 Mitarbeiter für künstliche Intelligenz

Der US-amerikanische Chip-Gigant Nvidia treibt seine Expansion in China massiv voran und setzt dabei verstärkt auf die Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren. Laut einem Bericht von Bloomberg hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl in China im Jahr 2024 erheblich aufgestockt, um seine Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erweitern.

Nvidia plant, das Jahr 2024 mit rund 4.000 Mitarbeitern in China abzuschließen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu etwa 3.000 zu Beginn des Jahres. Insbesondere in Peking wurden rund 200 neue Stellen geschaffen, die sich ausschließlich der Entwicklung von Technologien für selbstfahrende Autos widmen. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch seine Teams für Netzwerktechnologien und den After-Sales-Service ausgebaut.

China als Schlüsselmarkt trotz Spannungen

Die Expansion erfolgt inmitten der wachsenden Nachfrage nach autonomen Fahrtechnologien in China. Unternehmen wie Baidu testen bereits Robotaxi-Dienste, während Nvidia versucht, eine führende Rolle in diesem Zukunftsmarkt einzunehmen. Trotz der anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China bleibt das Land ein entscheidender Markt und Forschungsstandort für Nvidia. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen in China einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar.

Regulatorische Herausforderungen

Nvidias Geschäftsaktivitäten in China stehen jedoch unter strenger Beobachtung. Die chinesischen Behörden prüfen weiterhin die Auswirkungen der Übernahme von Mellanox durch Nvidia, einem israelischen Unternehmen, das auf Hochleistungsnetzwerke und Rechenzentrums-Technologien spezialisiert ist. Der 6,9-Milliarden-Dollar-Deal, abgeschlossen im Jahr 2020, war Teil von Nvidias Strategie, seine Position im wachsenden Markt für Datenzentren und KI-Infrastruktur auszubauen. Diese Übernahme könnte potenziell zu Geldstrafen oder anderen Maßnahmen führen.

Nvidia-Aktie mit positiven Aussichten

Die Nvidia-Aktie bleibt weiterhin ein Highlight an der Börse. Daiwa Securities bewertete das Papier positiv und hob das Kursziel von 125 US-Dollar auf 160 US-Dollar an. Die Aktie notiert derzeit bei 139 US-Dollar und konnte innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von über 200 Prozent verzeichnen.

Fazit: Nvidia bleibt auf Erfolgskurs

Die Verstärkung der Aktivitäten in China ist ein klares Signal dafür, dass Nvidia sich trotz geopolitischer Herausforderungen auf Wachstum und technologischen Fortschritt konzentriert. Mit der kontinuierlichen Investition in Zukunftstechnologien positioniert sich der Chip-Gigant weiterhin als treibende Kraft in der KI- und Automobilforschung.

