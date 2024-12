Dax startet vor EZB-Zinsentscheid leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.425 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Adidas und BASF, am Ende die Deutsche Post, die Münchener Rück und Siemens Energy.



Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank eine weitere Zinssenkung beschließen wird. "Dass die EZB heute erneut an der Zinsschraube drehen und ihre Leitzinsen heute um 0,25 Prozent senken wird, gilt als ausgemacht", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Demnach wird der besonders beachtete EZB-Einlagesatz dann bei 3,0 Prozent sein.





