AKTIE IM FOKUS Erholung von DHL ausgebremst - BofA streicht Kaufempfehlung Die zuletzt erholten Aktien von DHL sind am Donnerstag an ihrem Chartwiderstand um 36 Euro abgedreht. Zuletzt verloren die Papiere der Bonner rund ein Prozent auf 35,60 Euro. Die Bank of America (BofA) hatte am Morgen die Kaufempfehlung für den …