Börsenstart Europa - 12.12. - ATX stark +0,91 %

Der TecDAX steht bei 3.547,14 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Kontron +0,77 %, Nagarro +0,72 %, SAP +0,66 %

Flop-Werte: Nemetschek -4,50 %, CANCOM SE -2,96 %, SMA Solarar Technology -2,21 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 4.965,98 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Stellantis +1,68 %, Kering +1,47 %, adidas +1,39 %

Flop-Werte: Inditex -2,96 %, Wolters Kluwer -1,12 %, BNP Paribas (A) -0,91 %

Der ATX bewegt sich bei 3.651,52 PKT und steigt um +0,91 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +2,33 %, UNIQA Insurance Group +2,32 %, Lenzing +1,64 %

Flop-Werte: EVN -1,69 %, BAWAG Group -1,15 %, Wienerberger -0,58 %

Der SMI steht bei 11.766,12 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Lonza Group +6,93 %, CIE Financiere Richemont +0,76 %, Nestle +0,42 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,10 %, Swiss Life Holding -0,72 %, Givaudan -0,69 %

Der CAC 40 steht bei 7.428,56 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: Stellantis +1,68 %, Kering +1,47 %, Thales +1,23 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -2,75 %, Vivendi -1,85 %, Teleperformance -0,93 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:47) bei 2.580,18 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,77 %, Assa Abloy Registered (B) +0,40 %, ABB +0,25 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,44 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,14 %, Nordea Bank Abp -0,89 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:29:31) bei 3.550,00 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +5,78 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,03 %, Metlen Energy & Metals 0,00 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,85 %, Jumbo -3,33 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,00 %