China bekräftigt wirtschaftliches Vertrauen und verspricht, globaler Wachstumsmotor zu bleiben

Der größte Motor des WeltwirtschaftswachstumsXi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen ParteiChinas (KPCh) ist, hob die wirtschaftlichen Errungenschaften Chinas hervor undsagte, dass die chinesische Wirtschaft nach mehr als 40 Jahren anhaltender undschneller Entwicklung eine Phase hochwertiger Entwicklung eingeleitet habe undrund 30 % zum weltweiten Wirtschaftswachstum beitrage.Xi sagte, China habe volles Vertrauen in die Erreichung des diesjährigenWirtschaftswachstumsziels und werde weiterhin seine Rolle als größter Motor desWeltwirtschaftswachstums spielen. Aus einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr2022 geht hervor, dass China von 2013 bis 2021 durchschnittlich 38,6 % desweltweiten Wirtschaftswachstums ausmachte und damit den Beitrag der G7-Länderzusammengenommen übertraf und zum wichtigsten Motor des globalenWirtschaftswachstums wurde.Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes vom Oktober erreichte das chinesischeBIP in den ersten drei Quartalen 2024 94,97 Billionen Yuan (etwa 13,09 BillionenDollar), was einem Wachstum von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr zu konstantenPreisen entspricht.Xi versprach, dass China sich weiter nach außen öffnen, sich proaktiv an diehohen Standards der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln anpassen undein marktorientiertes, gesetzesbasiertes und internationalisiertesGeschäftsumfeld schaffen werde, um das globale Wirtschaftswachstum zu fördern.Er wies auch auf die bedeutenden Fortschritte hin, die in den letzten zehnJahren im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative (BRI) erzielt wurden, underklärte, dass die Initiative eine Brücke für die gemeinsame Entwicklungzwischen China und der Welt bilde. Xi begrüßte die Beteiligung internationalerWirtschaftsorganisationen an der BRI, um die Modernisierung aller Länder zufördern.Bislang hat China mit über 150 Ländern und über 30 internationalenOrganisationen BRI-Kooperationsdokumente unterzeichnet. Daten desHandelsministeriums zeigen, dass chinesische Unternehmen bis Ende 2023 in den ander BRI beteiligten Ländern 17.000 Unternehmen mit Direktinvestitionen in Höhevon mehr als 330 Mrd. USD gegründet haben, während in den im Rahmen der