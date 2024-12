Die Marketingagentur Amaseo entwirft Gesamtstrategien für Google und Amazon (FOTO)

shagerage schrieb 19.11.24, 14:23

Mit der Verschmelzung von Android mit Chrome OS will Google im Wettbewerb gegen Apple besser dastehen. Dabei geht es um die Stellung im Tablet-Markt.



Google will in einem mehrjährigen Projekt die beiden Betriebssysteme Android und Chrome OS zusammenbringen. Das hat Android Authority von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren. Mit diesem Schritt will Google Produkte anbieten können, die besser als bisher mit Apples iPad konkurrieren können.



https://www.golem.de/news/smartphones-und-tablets-google-will-android-und-chrome-os-vereinen-2411-190921.html