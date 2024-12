Häuser mit Kamin sind wertvoller (FOTO)

Berlin (ots) - Eine ImmoScout24-Analyse zeigt, wie eine Holzfeueranlage trotz

strengerer Emissionsgrenzwerte ab 2025 eine positive Auswirkung auf den

Immobilienwert haben kann und in welchem Landkreis der Anteil an Häusern mit

Kamin am höchsten ist.



- Ein Haus mit Kamin kostet im Schnitt 16 Prozent mehr als eines ohne.

- Hamburg, München und Berlin sind die Metropolen, die im Schnitt am meisten

Eigentumswohnungen mit Kamin bieten.

- Am höchsten ist der Anteil von Häusern mit Kamin am Starnberger See (42

Prozent) und in den Hamburger Umland-Gemeinden.

- Das Kaufangebot von Häusern mit Kamin hat sich seit 2014 mehr als verdoppelt.







Kaminen und Öfen untersagt, ist die Beliebtheit ungebrochen. Das offene Feuer

hat seine eigene Faszination und bietet eine wohlige Wärme, die viele Menschen

höher schätzen als schnöde Heizungstechnik. Und das kann sich auf den

Immobilienwert auswirken.



Häuser mit Kamin erzielen einen höheren Preis



Der durchschnittliche Angebotspreis von Häusern mit Kamin von 2.980 Euro pro

Quadratmeter ist 16 Prozent höher als der von Häusern ohne (Durchschnittspreis

2.576 Euro). Selten ist aber der Kamin als einziges Ausstattungsmerkmal Grund

für den Preisunterschied. Meistens haben solche Objekte insgesamt einen höheren

Standard und eine bessere Lage.



" Ein moderner, energieeffizienter Kamin, der mit nachhaltigen Brennstoffen

betrieben wird und in das Heizkonzept der Immobilie integriert ist, beeinflusst

in der Regel den Marktwert einer Immobilie positiv," so der

Immobilien-Sachverständige und Leiter der Marktermittlung bei Sprengnetter,

Sebastian Drießen. "Besonders in Regionen mit hohen Energiepreisen oder kalten

Wintern kann er den Immobilienwert steigern, während ältere Modelle durch

strengere Grenzwerte oder veränderten Geschmack weniger attraktiv sind."



Besonders viele Kamine am Starnberger See und in Hamburger Umlandgemeinden



Nicht nur Häuser auf dem Land verfügen über einen Kamin. Auch Wohnungen in

Metropolen sind mit einem behaglichen Holzofen ausgestattet. In Hamburg verfügen

30 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen über einen Kamin. Über dem

Bundesdurchschnitt ist der Anteil auch in München (28 Prozent) und Berlin (23

Prozent).



Die Gemeinde mit den meisten Kaminen ist das oberbayrische Starnberg . 42

Prozent der zum Kauf angebotenen Häuser haben einen Kamin. Besonders viel

Angebot gibt es auch in den Hamburger Umlandkreisen Harburg (41 Prozent),

Herzogtum Lauenburg (38 Prozent) und Stormarn (37 Prozent). Auch im Landkreis

Osterholz , nördlich von Bremen, ist mehr als jedes dritte Haus mit einer Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Scout24 Aktie Beiträge: 176 Beiträge: Auch wenn die Gültigkeit neuer Grenzwerte ab 2025 den Betrieb von MillionenKaminen und Öfen untersagt, ist die Beliebtheit ungebrochen. Das offene Feuerhat seine eigene Faszination und bietet eine wohlige Wärme, die viele Menschenhöher schätzen als schnöde Heizungstechnik. Und das kann sich auf denImmobilienwert auswirken.Häuser mit Kamin erzielen einen höheren PreisDer durchschnittliche Angebotspreis von Häusern mit Kamin von 2.980 Euro proQuadratmeter ist 16 Prozent höher als der von Häusern ohne (Durchschnittspreis2.576 Euro). Selten ist aber der Kamin als einziges Ausstattungsmerkmal Grundfür den Preisunterschied. Meistens haben solche Objekte insgesamt einen höherenStandard und eine bessere Lage." Ein moderner, energieeffizienter Kamin, der mit nachhaltigen Brennstoffenbetrieben wird und in das Heizkonzept der Immobilie integriert ist, beeinflusstin der Regel den Marktwert einer Immobilie positiv," so derImmobilien-Sachverständige und Leiter der Marktermittlung bei Sprengnetter,Sebastian Drießen. "Besonders in Regionen mit hohen Energiepreisen oder kaltenWintern kann er den Immobilienwert steigern, während ältere Modelle durchstrengere Grenzwerte oder veränderten Geschmack weniger attraktiv sind."Besonders viele Kamine am Starnberger See und in Hamburger UmlandgemeindenNicht nur Häuser auf dem Land verfügen über einen Kamin. Auch Wohnungen inMetropolen sind mit einem behaglichen Holzofen ausgestattet. In Hamburg verfügen30 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen über einen Kamin. Über demBundesdurchschnitt ist der Anteil auch in München (28 Prozent) und Berlin (23Prozent).Die Gemeinde mit den meisten Kaminen ist das oberbayrische Starnberg . 42Prozent der zum Kauf angebotenen Häuser haben einen Kamin. Besonders vielAngebot gibt es auch in den Hamburger Umlandkreisen Harburg (41 Prozent),Herzogtum Lauenburg (38 Prozent) und Stormarn (37 Prozent). Auch im LandkreisOsterholz , nördlich von Bremen, ist mehr als jedes dritte Haus mit einer