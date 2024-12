22 % der Schutzsuchenden in Deutschland sind Syrerinnen und Syrer

WIESBADEN (ots) -



- 712 000 syrische Schutzsuchende Ende 2023 registriert - zweitgrößte Gruppe

hinter Ukrainerinnen und Ukrainern

- Knapp 1,3 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte leben in

Deutschland, 18 % von ihnen sind hier geboren

- Aus Syrien Eingewanderte leben im Schnitt seit gut 8 Jahren in Deutschland



Der über Jahre andauernde Krieg in Syrien und die damit verbundene

Fluchtmigration hat sich deutlich auf die Bevölkerung in Deutschland ausgewirkt.

Zum Jahresende 2023 waren hierzulande rund 712 000 syrische Schutzsuchende im

Ausländerzentralregister (AZR) registriert, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Syrerinnen und Syrer machten damit 22 % der insgesamt 3,17

Millionen Schutzsuchenden aus und waren nach ukrainischen Staatsangehörigen (31

%) die zweitgrößte Gruppe. Ein Großteil der syrischen Schutzsuchenden lebt schon

seit Längerem in Deutschland: Von den zugewanderten syrischen Schutzsuchenden

kam gut die Hälfte (52 %) nach dem Ausbruch des Krieges in Syrien in den Jahren

von 2014 bis 2016 erstmals nach Deutschland. 12 % der syrischen Schutzsuchenden

sind in Deutschland geboren. Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer,

die sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre

oder politische Gründe in Deutschland aufhalten.





